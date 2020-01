Icardi potrebbe tornare in Italia: Juventus pronta all’assalto (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Juventus non molla la pista Mauro Icardi, secondo recenti indiscrezioni il club di Torino starebbe pianificando l’assalto per il prossimo giugno. Finita la passata stagione di Serie A si è compreso che l’avventura di Mauro Icardi all’Inter era conclusa. L’attaccante argentino era in rotta con la società già da febbraio e l’arrivo di Antonio … L'articolo Icardi potrebbe tornare in Italia: Juventus pronta all’assalto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

