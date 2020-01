Fedez e Chiara Ferragni scandalo, parla Daniela Martani: “Vergognoso” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Fedez e Chiara Ferragni subissati di critiche dopo il ‘video-scandalo’ sui social: Daniela Martani li abbatte Per festeggiare il Capodanno al meglio, Fedez e Chiara Ferragni, il piccolo Leone, i genitori del rapper e le sorelle, con i rispettivi compagni, dell’influencer cremonese sono partiti in direzione Dubai. Tuttavia, un momento spensierato si è tramutato, come spesso accade quando vengono coinvolti i Ferragnez, in uno scandalo, quando l’imprenditrice digitale ha condiviso attraverso le sue Instagram Stories uno scatto del figlio mentre armeggiava con un’Ipad, casualmente aperto su uno strano file. Il documento conteneva le password di vari account social fake, e in particolare è saltato all’occhio quello di @63camilla; un profilo spesso scagliatosi su Twitter contro chi criticava Fedez e Chiara Ferragni. Passate poche ore dal fattaccio, è intervenuta la Ferragni, chiarendo che la ... Leggi la notizia su kontrokultura

