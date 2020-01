Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2019-2020: la graduatoria dopo la Tournée. Kobayashi ancora leader ma Geiger è vicino (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Tournée dei 4 Trampolini è ufficialmente andata in archivio ed è arrivato il momento di fare i conti in ottica Classifica generale di Coppa del Mondo 2019-2020. Nonostante un deludente quarto posto finale nel Torneo, Ryoyu Kobayashi ha conservato il pettorale giallo per appena 25 punti nei confronti del primo degli inseguitori, il tedesco Karl Geiger. Rimane in agguato l’austriaco Stefan Kraft, terzo a -105 dalla vetta, mentre spicca naturalmente il balzo in Classifica effettuato dal norvegese Marius Lindvik, quarto a -175, e dal polacco Dawid Kubacki, adesso quinto a 200 punti dalla testa dopo aver portato a casa l’Aquila d’Oro. Di seguito la Classifica generale aggiornata di Coppa del Mondo di salto con gli sci maschile. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo salto CON GLI SCI 2019-2020 1. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 644 2. Karl Geiger (Germania) 619 3. Stefan Kraft ... Leggi la notizia su oasport

