Tuttosport: per fine mese nuovo incontro con Mertens e Callejon per i rinnovi (Di domenica 5 gennaio 2020) Dopo un’accelerata che sembrava poter portare alla chiusura dei rinnovi, è di nuovo ferma la situazione di Mertens e Callejon. I due hanno il contratto in scadenza e non sono riusciti ancora a trovare un accordo con il Napoli che ne garantisca la permanenza. Dapprima il presidente De Laurentiis era stato abbastanza duro sull’argomento chiudendo le porte ad eventuali aumenti per i due, prospettando anzi una diminuzione dell’ingaggio considerando l’età. Sfumata la questione dell’ammutinamento le parti sono tornate ad incontrarsi, ma l’offerta del Napoli per il prolungamento dei due contratti non ha soddisfatto Mertens e Callejon che da febbraio potrebbero già firmare con una nuova squadra in vista di un trasferimento a giugno. Ma questo non accadrà per adesso secondo quanto riporta Tuttosport “A febbraio Callejon e Mertens potranno già firmare ... Leggi la notizia su ilnapolista

