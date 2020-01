Tomaso Trussardi rimprovera Michelle Hunziker in pubblico: la discussione a tavola [VIDEO] (Di domenica 5 gennaio 2020) Michelle Hunziker in vacanza in montagna con la sua famiglia Giovedì scorso su Canale 5 è andata in onda la finalissima di All Together Now. Una puntata registrata precedentemente visto che Michelle Hunziker in questo periodo natalizio si trova in vacanza in montagna. La soubrette svizzera, infatti, in questi giorni ha condiviso su Instagram delle foto che la ritraggono tra la neve prima con la sua cara amica Serena Autieri e successivamente con Antonella Clerici. Ma sul social, tra le Stories, è stato condiviso una clip nella quale la madre di Aurora Ramazzotti sta avendo una piccolo discussione col marito Tomaso Trussardi. Il motivo? Tomaso Trussardi infastidito dal comportamento della Hunziker Nel pranzo dopo Capodanno, in compagnia di Michelle e Tomaso erano presenti anche lo showman siciliano Rosario Fiorello e la moglie. Mentre mangiavano c’era un clima di allegria, ma un ... Leggi la notizia su kontrokultura

