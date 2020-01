Sanremo 2020: Rai stoppa la partecipazione di Rula Jebreal al Festival (Di domenica 5 gennaio 2020) Rula Jebreal Tanto clamore e alla fine un nulla di fatto. Rula Jebreal non sarà tra le donne che presenzieranno al Festival di Sanremo 2020. A riportare la notizia è Repubblica, che ha reso nota la decisione dei vertici Rai di stoppare la partecipazione della giornalista palestinese alla kermesse canora. Era stato Amadeus – conduttore e direttore artistico del Festival – a dichiarare qualche giorno fa di aver incontrato la Jebreal chiedendole di far parte della manifestazione. Sulla decisione dei piani alti Rai di ‘frenare’ Amadeus e la sua scelta ci sarebbe la scia di chiassose polemiche che l’annuncio della presenza della giornalista sul palco dell’Ariston ha provocato. Così, temendo che la situazione potesse sfuggire di mano e che durante il Festival si potesse parlare di attualità e politica più che di canzoni, la decisione finale sarebbe stata ... Leggi la notizia su davidemaggio

