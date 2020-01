Milano, 28enne aggredito con spray urticante e acido: identificata una donna di 47 anni (Di domenica 5 gennaio 2020) Un ragazzo di 28 anni è stato aggredito nella centralissima Gae Aulenti a Milano: secondo le prime ricostruzioni, una donna di 47 anni gli ha spruzzato in faccia dello spray al peperoncino e lanciato addosso una sostanza liquida che gli investigatori hanno riconosciuto come acido. I due si sarebbero conosciuti in rete su un sito di incontri e l’uomo, è una delle prime ipotesi, voleva interrompere la relazione. La vittima è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli con ustioni di primo grado al volto, di secondo grado al collo e bruciori a un occhio. La donna è stata identificata e rintracciata dai carabinieri di Genova: stando ai primi accertamenti, secondo il Corriere della Sera, era già stata denunciata per aver molestato e perseguitato altri giovani conosciuti in passato. L’aggressione è avvenuta dopo le 23 del 4 gennaio e, da quanto è stato riferito, è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

