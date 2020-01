L’impresa di un giovane migrante: dalla Tunisia a Pantelleria in windsurf (Di domenica 5 gennaio 2020) dalla Tunisia a Pantelleria in windsurf. L’impresa è stata compiuta da un migrante tunisino che ha deciso di fuggire dal proprio Paese. PALERMO – dalla Tunisia a Pantelleria in windsurf. L’impresa è stata compiuta da un campione della specialità che ha deciso di fuggire dal proprio Paese e percorrere 70 chilometri sulla tavola. Il ‘viaggio della speranza’ è stato documentato dallo stesso migrante. I dubbi delle autorità italiane sui motivi dell’impresa restano anche se il fatto dell’assenza dei documenti fanno pensare ad una fuga. Sono in corso tutti gli accertamenti per cercare di ricostruire meglio il viaggio del giovane migrante in windsurf. La Questura è al lavoro per il rimpatrio e lo sportivo è stato trasferito a Trapani in attesa dell’espulsione. dalla Tunisia confermano: “E’ fuggito del Paese” I dubbi ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : L’impresa di un giovane migrante: dalla Tunisia a Pantelleria in windsurf - worldnews911 : Trapani, dalla Tunisia a Pantelleria in windsurf: l’impresa del giovane “migrante” Hamza… - bizcommunityit : Trapani, dalla Tunisia a Pantelleria in windsurf: l’impresa del giovane “migrante” Hamza… -