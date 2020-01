Juventus, terremoto dalla Spagna: “il prossimo allenatore, via Cristiano Ronaldo, ecco i sostituti” (Di domenica 5 gennaio 2020) Una clamorosa bomba che riguarda il futuro della Juventus. Il club bianconero sta disputando una stagione ottima nonostante la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio ma rimane in ‘bilico’ per gli altri obiettivi, nemmeno la vittoria del campionato è certa considerando l’ottimo momento dell’Inter che fino al momento ha conquistato gli stessi punti dei bianconeri, la Champions League si sta confermando sempre molto difficile. Non vincere nulla sarebbe un vero e proprio fallimento e per questo motivo dalla Spagna arrivano bombe clamorose con un possibile terremoto già dalla prossima stagione. Si inizia a parlare della panchina, Sarri sta facendo bene ma è ancora sotto osservazione e deve vincere già dal primo anno, il sogno per la prossima stagione è però Pep Guardiola, l’esperienza al Manchester City sembra essere giunta ai titoli di gola e la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

