I giovani pallanuotisti del Posillipo vincono “Pallanuoto d’Artista” e “Luci in città….stelle in piscina” (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Periodo di festività natalizie ma non di stop per la pallanuoto nostrana, impegnata in due importanti tornei a Salerno, presso la splendida Simone Vitale, nei giorni che precedevano il Capodanno e proprio in apertura di 2020. La formazione guidata da Davide Truppa è riuscita a trionfare in entrambe le occasioni, nella più classica delle sfide con il San Mauro Nuoto, un avversario ostico che si riproporrà certamente tra le migliori dell’intera penisola in questa stagione. “Sono stati due test certamente formativi per tutti i ragazzi – ha detto coach Truppa al termine della finale giocata ieri – Abbiamo potuto vedere all’opera tutti i nostri ragazzi (al primo torneo ha partecipato con ottimi risultati anche la formazione B di Elios Marsili ndr.) in belle giornate di sport, contraddistinte da ... Leggi la notizia su anteprima24

