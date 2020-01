Franco Ciani, morto suicida il musicista ex marito di Anna Oxa. Per lei scrisse “Ti lascerò” e “Tutti i brividi del mondo” (Di domenica 5 gennaio 2020) È morto sucida il musicista Franco Ciani: cantante, autore e produttore di origine bolognese, aveva 62 anni. Nel 1982 aveva sposato Anna Oxa. Per lei Ciani aveva scritto successi come Tutti i brividi del mondo e Ti Lascerò, che vinse il Festival di Sanremo nel 1989. Il suo corpo è stato trovato da una cameriera di un albergo di Fidenza, in provincia di Parma, venerdì mattina: secondo le prime notizie si sarebbe soffocato con un sacchetto di plastica. In un biglietto destinato al suo impresario Nando Sepe ha spiegato le ragioni del suo gesto riconducibili a problemi economici e professionali: oberato dai debito, gli erano stati pignorati i diritti Siae sulle sue canzoni di successo. Aveva lavorato anche con Lucio Dalla e Fiordaliso. Il produttore Sepe stava cercando di reinserirlo nel mondo della musica leggera italiana, ma con estrema difficoltà: l’ultimo rifiuto dal Festival di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Corriere : Suicida il cantante Franco Ciani. Oberato dai debiti, era stato sposato con Anna Oxa - repubblica : È morto il musicista Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa, oberato dai debiti si è suicidato [aggiornamento delle 11… - Corriere : Suicida il cantante Franco Ciani. Oberato dai debiti, era stato sposato con Anna Oxa -