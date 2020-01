Fedez a Dubai con la flebo: vacanze da dimenticare - (Di domenica 5 gennaio 2020) Francesca Galici Nottata da dimenticare per Fedez, che dopo aver trascorso una serata goliardica nel ristorante del famoso chef Salt Bae è stato male a causa di un'indigestione; nulla di grave per il cantante, che ha dovuto fare una flebo per ristabilirsi Fedez e Chiara Ferragni stanno trascorrendo gli ultimi giorni delle loro vacanze natalizie a Dubai, sempre insieme alla famiglia. La coppia italiana più glam dei social si trova in una delle strutture alberghiere più glam della scintillante città del Golfo Persico, dove per capodanno si sono riunite tantissime celebrità del nostro Paese. Tuttavia, gli inconvenienti sono dietro l'angolo e stavolta a farne le spese è Fedez, che nelle storie di sua moglie appare molto provato e con la flebo al braccio. I Ferragnez non rinunciano a nulla in vacanza e si stanno godendo a pieno l'esperienza di Dubai in formato famiglia. Con loro, ... Leggi la notizia su ilgiornale

