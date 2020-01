Espulsione Berardi, estratto il rosso all’attaccante del Sassuolo a fine gara (Di domenica 5 gennaio 2020) Espulsione Berardi – Sfuggito ai più, c’è stato un ulteriore episodio importante nel concitato finale di Genoa-Sassuolo: il rosso sventolato all’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi. Quest’ultimo, mentre stava raggiungendo gli spogliatoi, ha esagerato nelle proteste nei confronti del direttore di gara ed è stato espulso dall’arbitro Irrati. Finale doppiamente amaro, dunque, per i neroverdi, già molto arrabbiati per le discutibili decisioni arbitrali. Genoa-Sassuolo, situazione incandescente. Veleni post partita: “I calciatori sono molti arrabbiati…”L'articolo Espulsione Berardi, estratto il rosso all’attaccante del Sassuolo a fine gara CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

TuttoFanta : ?? Clamorosa espulsione per #berardi dopo il fischio finale di #GenoaSassuolo Pessima notizia per i suoi fantaposs… - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - Clamoroso #Berardi: espulsione diretta a fine partita, c'è il malus al #fantacalcio! Rischio squalif… - Bonas74 : RT @Godsent072011: @amalasempre89 Pazzesco,pazzesco Il #Genoa prende #perin e magicamente: Rigore inventato per il #Genoa senza ammonizione… -