Domenica In, Sandra Milo si commuove. Poi fa una tenera dedica a Mara (Di domenica 5 gennaio 2020) È tornato più vivace ed emozionante che mail il salotto di Domenica In. Attesissima Sandra Milo che tra ricordi del passato e amori turbolenti ha ripercorso i momenti salienti della sua vita insieme a Mara Venier. La prima puntata di questo 2020 della fortunata trasmissione Rai si è aperta tra scene divertenti e siparietti esilaranti, complice la presenza di Gabriele Cirilli, primo ospite di questa Domenica. In studio oggi anche 15 Befane da Urbania per celebrare il 6 Gennaio, con loro bambini provenienti da Roma che hanno espresso le loro preferenze su cosa vorrebbe ricevere proprio dalla Befana. Poi è arrivata lei, l’ospite più atteso della giornata. Sandra Milo è entrata in studio vestita da Befana, sposando quindi il mood della giornata e dopo aver salutato i telespettatori e i bambini si è seduta sulla poltrona al centro dello studio di fronte a Mara Venier. Proprio insieme alla ... Leggi la notizia su dilei

matte051 : Domenica. Dico non c’è un cazzo, mi tocca guardare #DomenicaIn. Metto sull’1 e c’è (ancora) Sandra Milo. Cambio. Ri… - 50kasteriski : A Domenica in c'è Sandra Milo. Ci fornirà materiale per il prossimo decennio - LucaVissani : RT @MontiFrancy82: A #domenicain ospiti #SandraMilo @TeocoliOfficial @GabCirilli #LuìeSofì #Silvan @LucaVissani @AndreaSannino @arturomaria… -