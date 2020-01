Cuochi d’Italia – Il Campionato del mondo, Bruno Barbieri sbarca in chiaro su TV8 (Di domenica 5 gennaio 2020) Cuochi d’Italia – Il Campionato del mondo su TV8 da lunedì 6 gennaio. Bruno Barbieri alla guida del programma. Tornano Cristiano Tomei e Gennaro Esposito Chef Bruno Barbieri, attualmente in onda con MasterChef su Sky Uno, è pronto a sbarcare in chiaro su TV8 dal 6 gennaio, dal lunedì al venerdì alle ore 19.30, al comando di Cuochi d’Italia nella nuova versione Il Campionato del mondo, una produzione originale Banijay Italia. In questa nuova edizione del programma, confermata la giuria composta dagli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Se fino ad oggi abbiamo visto i Cuochi d’Italia affrontarsi a suon di ricette tipiche delle regioni italiane, con il nuovo anno, il programma varca i confini nazionali per scoprire i migliori piatti e sapori di tutto il mondo. 20 Cuochi professionisti internazionali, che hanno trovato in Italia la loro nuova patria e lavorano in ristoranti, i ... Leggi la notizia su dituttounpop

