Conte assicura a Salih il sostegno italiano all'Iraq (Di domenica 5 gennaio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell'Iraq Barham Salih nel corso della quale è stato ribadito il sostegno italiano, già in corso da anni, alla stabilizzazione del Paese e al contrasto al terrorismo. Lo rende noto Palazzo Chigi. Conte ha inoltre espresso la preoccupazione e il conseguente sforzo europeo volto ad esercitare la massima pressione diplomatica per un abbassamento della tensione nel Paese e per fermare la spirale innescatasi in questi giorni. Salih ha ringraziato il Presidente Conte per il concreto sostegno italiano. I due presidenti si sono ripromessi di tenersi in contatto per ogni utile aggiornamento in relazione agli sviluppi politici e alle condizioni di sicurezza. Leggi la notizia su agi

