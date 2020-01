Zanetti: “Vogliamo dimostrare di voler essere protagonisti in campionato” (Di sabato 4 gennaio 2020) Zanetti: “Vogliamo dimostrare di voler essere protagonisti in campionato” Intervistato ai microfoni di Tyc Sports, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo il presente e il futuro dei nerazzurri. Ecco un estratto delle sue parole. LEGGI ANCHE: Juventus, parla Szczesny: dalla Supercoppa persa, ai colpi di mercato Le parole di Zanetti L’ex bandiera nerazzurra ha parlato della stagione in corso, fin qui positiva, dell’Inter. Tutto ciò grazie ad acquisti mirati ma è anche merito del lavoro del neo allenatore Antonio Conte: “Questo è un anno importante per noi, è iniziata una nuova tappa insieme ad Antonio Conte. Vogliamo dimostrare di voler essere protagonisti in campionato. Antonio è un allenatore che ha molta personalità e molta esperienza e in questo momento le cose stanno andando molto bene. ... Leggi la notizia su termometropolitico

