Trono Classico, Giulia d’Urso confessa la sua risposta alla scelta di Giulio Raselli (Di sabato 4 gennaio 2020) Al Trono Classico è oramai al capolinea il percorso di Giulio Raselli. Adesso Giulia d’Urso confessa la sua risposta alla scelta del tronista: cosa ha detto. Trono Classico, Giulio Raselli ha già scelto in segreto? Il percorso di Giulio Raselli, tronista a Uomini e Donne, è oramai vicino al capolinea. Il protagonista del Trono Classico, infatti, ha annunciato che la scelta verrà registrata alla prima occasione utile nel 2020. Secondo le anticipazioni, dunque, la puntata della scelta si svolgerà il 5 gennaio, per essere trasmessa nella settimana successiva. Il Trono di Giulio è stato diviso tra le due corteggiatrici Giulia D’Urso e Giovanna Abate, che hanno conquistato il pubblico con il loro carattere. Secondo le indiscrezioni che circolano sul web ormai da vari giorni, però, il tronista avrebbe già effettuato la sua scelta in segreto, prediligendo proprio Giulia. Gli utenti ... Leggi la notizia su velvetgossip

007pietro : RT @8antonio8989: L'unica cosa da fare per risollevare il trono classico di #uominiedonne è far diventare Dalila Branzani tronista. https:/… - CostantiniChia : #uominiedonne Armando cacciato dallo studio e il trono classico sarà messo un po' da parte: Questa è musica per le… - OhWhatFun__ : RT @_disillusa: “Armando cacciato e il trono classico verrà messo un po’ da parte” #uominiedonne -