Star Wars: le guerre dei Cloni, svelata la data di uscita della settima stagione su Disney+ (Di sabato 4 gennaio 2020) La settima e ultima stagione di Star Wars: le guerre dei Cloni arriverà su Disney+ il prossimo mese. La settima e ultima stagione di Star Wars: le guerre dei Cloni, la serie animata ambientata tra gli Episodi II e III della saga cinematografica, è in uscita il 17 febbraio su Disney+. Lo ha confermato la Disney con un video disponibile sul sito americano della Casa del Topo, dopo un precedente annuncio che diceva solamente che gli abbonati della piattaforma streaming avrebbero potuto vedere i nuovi episodi nel secondo mese dell'anno. Creato da Dave Filoni nel 2008, Star Wars: le guerre dei Cloni era inizialmente andato in onda su Cartoon Network per cinque stagioni, prima della cancellazione dovuta al ... Leggi la notizia su movieplayer

