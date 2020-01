Slittino naturale: Evelin Lanthaler e Greta Pinggera show! Subito doppietta in Coppa del Mondo per l’Italia a Winterleiten (Di sabato 4 gennaio 2020) Si apre come si era conclusa la Coppa del Mondo di Slittino naturale per l’Italia. Subito show nel singolo al femminile a Winterleiten, in Austria. Nella prima tappa stagionale le azzurre danno spettacolo e trovano una super doppietta: Evelin Lanthaler, detentrice della sfera di cristallo, si impone nettamente con il tempo di 2’27”74, battendo la compagna e rivale Greta Pinggera. A completare il podio la padrona di casa Tina Unterberger, attardata di 1″85. Settima l’altra azzurra al via, Daniela Mittermair. Ordine d’arrivo singolo femminile Cdm Winterleiten (Aut): 1. Lanthaler Evelin ITA 2:27.74 2. Pinggera Greta ITA +1.22 3. UNTERBERGER Tina AUT +1.85 4. DIEPOLD Michelle AUT +2.74 5. LAVRENTEVA Ekaterina RUS +2.90 6. BACHMANN Sara GER +4.03 7. MITTERMAIR Daniela ITA +4.50 8. NIEMETZ Michaela GER +8.99 9. PLOWY Julia POL +12.36 10. SUVOROVA Aleksandra ... Leggi la notizia su oasport

