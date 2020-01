Scossa di terremoto in provincia di Cosenza MT 2.8 (Di sabato 4 gennaio 2020) Nuova Scossa di terremoto avvertita oggi in Calabria, a Cosenza. L’Ingv ha confermato la magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter. Una nuova Scossa di terremoto si è verificata nella notte appena passata, in Calabria. Secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.8 gradi sulla scala … L'articolo Scossa di terremoto in provincia di Cosenza MT 2.8 proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

