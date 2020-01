Roby Facchinetti parla dei Pooh e si commuove: "Non esistono più" (Di sabato 4 gennaio 2020) Roby Facchinetti parla della fine dei Pooh e non riesce a trattenere le lacrime. La mia passione di Marco Marra regala al pubblico un profilo inedito e quasi intimista dell’artista, che ripercorre un’avventura musicale durata mezzo secolo e terminata il 30 dicembre del 2016.“Si trattò realmente dell’ultimo concerto e fu una sofferenza incredibile, non fu assolutamente facile per nessuno di noi”, ammette il cantante.Roby Facchinetti parla dei Pooh e si commuove: "Non esistono più" 04 gennaio 2020 14:30. Leggi la notizia su blogo

