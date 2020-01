Perugia, esonerato Oddo: Cosmi in vantaggio su Colantuono per sostituirlo (Di sabato 4 gennaio 2020) Con una nota ufficiale il Perugia ha esonerato Massimo Oddo: il club umbro è alla ricerca del sostituto con Cosmi in pole position Il Perugia ha scelto di esonerare Massimo Oddo come allenatore dei biancorossi. Il club umbro si trova attualmente ottavo con 27 punti conquistati. In prima fila per sostituirlo c’è l’ex Serse Cosmi con il quale ci sarebbe già un accordo di massima. Più staccato Stefano Colantuono. Questo il comunicato ufficiale. «A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato Massimo Oddo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff per l’impegno e la serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera. A breve sarà comunicato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

