Nave Gregoretti, Italia viva: «Voteremo sì per il processo a Salvini» (Di sabato 4 gennaio 2020) Il 20 gennaio la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato dovrà decidere se autorizzare il Tribunale dei ministri di Catania a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Il segretario della Lega è accusato di «sequestro di persona aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, dall’abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per avere commesso il fatto anche in danno di soggetti minori di età». Il riferimento è al caso della Nave Gregoretti: lo scorso luglio, l’allora ministro dell’Interno non concesse lo sbarco a 131 migranti rimasti bloccati per giorni a bordo della Nave militare. Nei primi giorni del 2020 si erano sollevati dei dubbi riguardo la posizione di Italia viva: il partito di Matteo Renzi esprime tre componenti sui 23 senatori che formano la giunta. Il loro voto è necessario per far passare il “sì” allo ... Leggi la notizia su open.online

