Morte Mattia Mingarelli, famiglia contraria all’archiviazione: traccia di sangue nel rifugio dove fu visto per l’ultima volta (Di sabato 4 gennaio 2020) Morte Mattia Mingarelli news: torna in auge il giallo di Chiesa in Valmalenco, perché secondo le indiscrezioni il fascicolo di inchiesta avrebbe preso la strada della archiviazione. Nessuna svolta, quindi, nell’ambito delle indagini sul misterioso decesso del 30enne comasco di cui si erano perse le tracce il 7 dicembre 2018. Originario di Albavilla (Como), Mattia si era recato nel rifugio di Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio, di proprietà della famiglia, insieme al suo cane Dante, per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Venne ritrovato senza vita la vigilia di Natale, ma non si è mai capito come sia stato possibile che il cadavere si trovasse in un punto già battuto dalle ricerche nelle settimane precedenti e che nessuno lo abbia notato prima del 24 dicembre. Morte Mattia Mingarelli: la famiglia convinta che gli abbiano fatto del male La famiglia è contraria alla ... Leggi la notizia su urbanpost

