Lodi, presepe vandalizzato: statua Gesù bambino decapitata e rubata (Di sabato 4 gennaio 2020) Federico Garau I vandali hanno colpito la sagoma con pietre e parti di marciapiede, prima di strapparla dal supporto metallico con cui era ancorata al terreno ed abbandonarla in un campo Grave episodio di vandalismo avvenuto a Lodi, presumibilmente durante la notte di Capodanno, dove ad esser preso di mira è stata una rappresentazione di Gesù bambino, prima colpita con grossi sassi e parti di marciapiede e quindi successivamente rubata dai responsabili del gesto. Il presepe, come ogni anno allestito nel parco di San Bernardo a Lodi, grossomodo all'angolo tra viale Italia e via Zalli, è gestito dall'associazione La Braila, che prende nome dalla nota villa che sorge all'interno della stessa area verde. A segnalare per primo lo sfregio ai responsabili del comitato è stato un residente il quale aveva fin da subito notato, nel corso della mattinata del 1 di gennaio, che la ... Leggi la notizia su ilgiornale

Fontana3Lorenzo : ?? ENNESIMO SCEMPIO! Sassi e sanpietrini contro il presepe posto nel parco di Villa Braila a Lodi. Rubata e spezzat… - marcoranieri72 : RT @Fontana3Lorenzo: ?? ENNESIMO SCEMPIO! Sassi e sanpietrini contro il presepe posto nel parco di Villa Braila a Lodi. Rubata e spezzata l… - SecolodItalia1 : Vandali a Lodi: presepe preso a sassate, Gesù decapitato. Salvini: «Disgustosi» -