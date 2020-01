Guendalina Tavassi troppo sexy. Ecco come l'ha punita Instagram - (Di sabato 4 gennaio 2020) Novella Toloni L'ex gieffina ha condiviso con i fan alcuni scatti decisamente sexy, che avrebbero colpito la sensibilità di alcuni utenti che, segnalandola, l'hanno fatta bannare dal popolare social network Guendalina Tavassi appare sempre più sexy sul web e sui social è spesso bersaglio di feroci critiche da parte dei suoi follower. Sono lontani gli anni in cui la Tavassi entrava nella casa più spiata d'Italia (era il 2007). Da allora tra social e ospitate televisive l'ex gieffina si è messa sempre più in mostra, anche grazie al suo fisico prorompente. L'ultimo post hot pubblicato sui social, però, ha creato qualche problemino di troppo a Guendalina Tavassi. L'ex concorrente del Grande Fratello sta trascorrendo la prima settimana del 2020 all'estero insieme alla famiglia e ad alcuni amici. Gli scenari lussuosi e paradisiaci di Dubai l'hanno invogliata a condividere con i ... Leggi la notizia su ilgiornale

