Grande Fratello Vip 2020: Andrea Montovoli concorrente (Di sabato 4 gennaio 2020) Andrea Montovoli Continua a delinearsi il cast del Grande Fratello Vip 2020. Tra i protagonisti che quest’anno entreranno nella Casa di Cinecittà ci sarà anche l’attore Andrea Montovoli. Il suo nome si aggiunge a quelli già ufficializzati di Fabio Testi, Licia Nunez, Rita Rusic, Pago, Aristide Malnati, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Classe 1985, Andrea Montovoli nasce a Porretta Terme (Bologna) e muove i suoi primi passi nel cinema a 21 anni, prendendo parte al film Uno su due per la regia di Eugenio Cappuccio. Da quel momento recita in una quindicina di pellicole, tra cui Scusa ma ti voglio sposare (2010) di Federico Moccia, Piazza giochi (2010), Una canzone per te (2010) Balla con noi (2011) e Poker Generation (2012). Il ... Leggi la notizia su davidemaggio

