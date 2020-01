Galaxy S20 e Fold 2, presentazione l’11 febbraio (Di sabato 4 gennaio 2020) Samsung anticipa tutti, Galaxy S20 e Fold 2 potrebbero essere presentati l’11 febbraio prossimo, mettendo non poca distanza con l’evento principe dell’anno per i dispositivi mobili, il Mobile World Congress di Barcellona che si terrà a partire dal 24 dello stesso mese.L’ipotesi nasce dalla pubblicazione del video, su Twitter, per l’evento “unpacked” tipico delle presentazioni dell’azienda sudcoreana.L’ipotesi che Samsung potesse presentare prima del MCW 2020 i suoi nuovi top di gamma non è nuovo e questa potrebbe esserne la conferma anche se, senza ufficializzazioni, occorre mantenere ancora l’uso del condizionale.Thanks to @thisistechtoday for getting it first and me finding it again— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020Galaxy S20 e Fold 2: presentazione l’11 febbraio 2020Se ne sono dette davvero tante sui ... Leggi la notizia su pantareinews

