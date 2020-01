Calciomercato Milan, oggi l’incontro decisivo per Todibo: i dettagli (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Milan cerca l’affondo decisivo per Todibo: Massara è in Spagna per chiudere l’affare, oggi l’incontro decisivo col Barcellona Presentato in grande stile Ibrahimovic, il Milan si è subito rituffato nel mercato alla ricerca del rinforzo difensivo da regalare a Pioli. L’obiettivo numero uno è Jean Claire Todibo del Barcellona, tanto che già nella giornata di ieri il ds rossonero Massara è volato in Spagna per lavorare sulla trattativa. Ma si terrà oggi verso l’ora di pranzo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’incontro decisivo tra le parti. L’obiettivo dei rossoneri è quello di convincere il giocatore a sposare il progetto, dato che al momento vorrebbe la certezza di tornare alla base dopo il prestito di sei mesi. Mentre in Milan starebbe insistendo per inserire nell’accordo un diritto di riscatto per riservarsi ... Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, blitz a Barcellona: incontro con #Todibo - SkySport : ?? #Ibrahimovic arriva a Milano ?? E manda subito in delirio i tifosi del #Milan ? - SkySport : ?? #Milan scatenato ? Blitz di mercato in Spagna: gli aggiornamenti #SkyCalciomercato #SkySport -