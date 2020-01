Bologna, cade dalle scale del b&b dove è in vacanza con la fidanzata: Alessandro muore a 30 anni (Di sabato 4 gennaio 2020) È morto a 30 anni Alessandro Catastini dopo 4 giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna: il giovane era in vacanza nella cittadina insieme alla fidanzata quando è precipitato dalla tromba delle scale del bed & breakfast dove alloggiavano, riportando traumi alla testa e al torace che si sono rivelati fatali. Quello che doveva essere un weekend di festa si è trasformato in tragedia per una coppia originaria di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. È successo a Bologna, dove Alessandro Catastini è morto a soli 30 anni dopo essere precipitato dalle tromba delle scale del bed & breakfast di via Marconi dove era in vacanza con la fidanzata, facendo un volo di 10 metri. L’incidente si è verificato la scorsa domenica 29 dicembre: erano le 18:30 circa quando il ragazzo, barista di professione, è caduto nel vuoto dal secondo piano ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

