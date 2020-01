Xiaomi invia 100 Mi TV a una lotteria per festeggiare 10 milioni di vendite (Di venerdì 3 gennaio 2020) Xiaomi ha recentemente annunciato che la società ha superato il suo obiettivo di spedire 10 milioni di unità delle sue Smart TV sul mercato cinese nel 2019. Per mantenere la promessa fatta in precedenza, l'azienda ha inviato 100 delle sue Smart TV a una lotteria. L'articolo Xiaomi invia 100 Mi TV a una lotteria per festeggiare 10 milioni di vendite proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

gabrielepx : RT @Digital_Day: Provando a usare una videocamera di sorveglianza di Xiaomi, un utente ha visto sullo schermo del Google Nest Hub immagini… - Digital_Day : Provando a usare una videocamera di sorveglianza di Xiaomi, un utente ha visto sullo schermo del Google Nest Hub im… -