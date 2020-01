Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 15:10 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla lezione da Francesco Vitalini studio sale la tensione tra gli Stati Uniti e l’iran dopo l’attacco ordinato da Donald Trump vicino all’aeroporto di Baghdad in Iraq e ha polverizzato due auto uccidendo 8 persone tra cui Generali Legnano per solimani figure chiave della strategia di terra nel Medio Oriente è un atto di terrorismo ha detto il ministro degli Esteri iraniano javad zarif Ali khamenei chiama la vendetta il pentagono ha replicato proteggere i nostri interessi quando ministro dello sviluppo economico dice sui telefonini su Huawei o sul 5G c’è L’intesa Ecco non capiscono qualcuno paga perché qualcuno non capisca questo è durata di Matteo Salvini durante un incontro pubblico a Bormio parlando del 5G immediata la replica del ministro pentastellato Stefano patuanelli non siamo mica al Metropol ... Leggi la notizia su romadailynews

SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ?? Ucciso il generale iraniano Qassem #Soleimani ??? L'ayatollah #Khamenei annuncia vendetta… - SkyTG24 : Attacco Usa in Iraq: muore generale iraniano Qassem Soleimani. DIRETTA - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 15:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -