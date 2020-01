Trento, bimbo scivola dalla seggiovia: salvo grazie a un medico che lo ha tenuto per il bavero (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lavinia Greci Il piccolo è caduto sotto la barra di protezione e ha rischiato di schiantarsi sul manto nevoso da diversi metri. Fondamentale l'aiuto di un 45enne che lo ha tenuto per la giacca: il piccolo sciatore, così, è caduto a un'altezza più ridotta Erano tutti seduti su una seggiovia di Montagnola, a Polsa di Brentonico, in provincia di Trento, quando, all'improvviso, uno dei tre bambini presenti sull'impianto di risalita è scivolato sotto la barra di protezione e ha rischiato di morire facendo un volo di diversi metri sul manto nevoso sottostante. È accaduto in queste ore a un bambino di sei anni che, però, è stato aiutato da Michele Pagliaro, un dermatologo 45enne residente a Treviso. La dinamica dell'incidente Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, la seggiovia era appena partita quando il piccolo di sei anni stava per cadere giù sulle piste. Il bambino, ... Leggi la notizia su ilgiornale

Corriere : Trento, un bimbo scivola dalla seggiovia: medico lo afferra per il bavero e riesce a salvarlo - corriereveneto : #trento #treviso Bimbo scivolato dalla seggiovia, parla il medico che lo ha salvato - crispadafora : RT @Corriere: Trento, un bimbo scivola dalla seggiovia: medico lo afferra per il bavero e riesce a salvarlo -