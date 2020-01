Teresa Langella lascia i social: ipotesi Grande Fratello VIP o Cantante mascherato (Di venerdì 3 gennaio 2020) Da qualche giorno Teresa Langella posta sui social messaggi particolari che condivide con le persone che segue senza però dare molte spiegazioni. E pochissime ore fa ha voluto annunciare che si sta per prendere un periodo di tempo durante il quale metterà via il cellulare e staccherà dai social. Una foto su un treno che parte, una frase che fa capire ai suoi followers che qualcosa bolle in pentola. Ed ecco che sempre dai social arrivano le varie ipotesi. Teresa Langella potrebbe essere una delle protagoniste del Grande Fratello VIP? Si era molto parlato nelle settimane passate della possibile presenza di Andrea Dal Corso nella casa del reality di Canale 5 ma a quanto pare per il fidanzato dell’ex tronista non ci sarà posto nel programma condotto da Alfonso Signorini. QUI LE ULTIME NEWS SUL CAST DEL REALITY Teresa Langella PRONTA PER UN REALITY MA DI COSA SI TRATTA? Se ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

