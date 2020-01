Tariffe sociali, cosa sono e chi può richiedere gli sconti sui biglietti aerei (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nella legge di bilancio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è stato inserito anche uno stanziamento di 25 milioni di euro per le cosiddette “Tariffe sociali”, fortemente volute dal viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri (M5s) dopo la mobilitazione social sul caro voli e l’iniziativa di “Unterroneamilano”. cosa sono Si tratta di un «contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania», dunque uno sconto che varrà solo ed esclusivamente per la Sicilia, cioè per la regione più duramente colpita dai costi proibitivi dei biglietti aerei soprattutto in occasione delle festività natalizie e dell’estate. Periodi dell’anno in cui chi abita al Nord, almeno per pochi giorni, rientra al Sud per riabbracciare i propri cari. A Catania e Palermo, tra l’altro, operano soltanto due compagnie: Alitalia e Ryanair. Non c’è traccia di altri ... Leggi la notizia su open.online

