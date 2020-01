Tangenti Lombardia, udienza preliminare il 17 febbraio. In 71 verso il processo per corruzione e altri reati (Di venerdì 3 gennaio 2020) Inizierà il 17 febbraio davanti al giudice per l’udienza preliminare, Natalia Imarisio, l’udienza preliminare per 71 imputati dell’inchiesta “Mensa dei poveri”. Tra loto l’ex vice-coordinatore lombardo di FI ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, il consigliere lombardo ‘azzurro’ Fabio Altitonante, l’imprenditore Daniele D’Alfonso e anche il deputato di FI Diego Sozzani – qui risponde solo di finanziamento illecito, Cuore del procedimento l’ipotizzato “sistema” di mazzette, appalti pilotati e finanziamenti illeciti, del quale l’ex coordinatore di Forza Italia di Varese Nino Caianiello sarebbe stato il “burattinaio”. A chiedere il processo, dopo la chiusura indagini lo scorso 1 ottobre, sono stati i pm Silvia Bonardi, Luigi Furno e Adriano Scudieri, con la responsabile della Dda Alessandra Dolci, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

