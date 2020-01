Rinnovo Chiesa, il giocatore più vicino al rinnovo: i dettagli (Di venerdì 3 gennaio 2020) rinnovo Chiesa, la Fiorentina e il giocatore più vicini all’accordo per il rinnovo. Pronto un contratto fino al 2024 da 4 milioni annui Potrebbe presto vedere la luce il rinnovo contrattuale di Federico Chiesa. La Fiorentina ha certamente la volontà di blindare il suo pupillo e la dirigenza viola studia il piano per mettere tutto nero su bianco. L’edizione odierna de La Nazione sottolinea come l‘ingaggio da top player potrebbe convincere l’italiano a firmare. Sul piatto 4 milioni di euro annui fino al 2024: adesso le parti sembrano più vicine. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

PianetaMilan : #Calciomercato #Fiorentina - #Chiesa vicino al rinnovo: le ultime - bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: Corsera - Chiesa-Fiorentina, prove di rinnovo con clausola rescissoria. Inter e Juve in pressing - GoalItalia : La Fiorentina lavora per blindare Chiesa ?? -