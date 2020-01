Ragazze investite a Roma, la Procura dispone una maxiconsulenza (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ragazze investite a Roma, disposta una maxiconsulenza per ricostruire quanto avvenuto in Corso Francia. Verifiche anche sul funzionamento dei semafori. Roma – Ragazze investite a Roma, disposta una maxiconsulenza. Per cercare di chiudere il cerchio, la Procura ha deciso di effettuare una nuova perizia con l’obiettivo di chiarire meglio quanto accaduto in corso Francia nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019. Gli inquirenti vogliono capire la reale velocità della macchina guidata da Pietro Genovese e il punto di impatto. Quest’ultimo particolare è fondamentale per accertare l’eventuale responsabilità del 20enne oppure un ‘concorso di colpa’ anche da parte delle vittime. Le testimonianze, fino a questo momento diverse, non hanno chiarito se le sedicenni erano sulle strisce oppure no. Da verificare anche il funzionamento dei ... Leggi la notizia su newsmondo

