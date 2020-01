Platinette sulla sua dieta ferrea: “Ho perso 30kg in 6 mesi” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Platinette continua il suo percorso per combattere il male da cui è afflitto, quello del mangiare compulsivo come dichiarato a Italia Sì, e posta i suoi risultati su Instagram. Mauro Coruzzi sta infatti seguendo un regime di dieta ferrea che lo ha portato ad allontanarsi dalla tv per un certo periodo. A DiPiù parla del suo percorso che lo ha portato a perdere 30 kg in soli 6 mesi. La routine di Platinette per perdere peso In un’intervista rilasciata a DiPiù racconta: “Il mio problema è tutto di origine nervosa, la mia è fame compulsiva. Mangio anche quando non ce n’è bisogno e il mio disturbo non è genetico, ma è di natura psicologica”. Inoltre chiarisce perché si è dovuto ritirare dalla scene in questo periodo: “Per questo so che uno come me, anche se ho raggiunto un buon risultato, la strada è lunga e non si finisce mai: devo stare attento”. “Poi piano piano la ... Leggi la notizia su thesocialpost

