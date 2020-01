Migranti: 38 sbarcati in Sardegna, continua l’invasione col governo giallorosso (Di venerdì 3 gennaio 2020) Complessivamente sono arrivate nell'isola 38 persone. I Migranti sono tutti uomini adulti di nazionalità algerina, in apparenti buone condizioni dl salute e sprovvisti di documenti Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : Migranti: 38 sbarcati in Sardegna, continua l’invasione col governo giallorosso - EnricoAncillott : RT @annaros70527446: #Zingaretti Migranti, primi sbarchi del 2020 in Sardegna: 38 algerini soccorsi nella zona del Sulcis Non ancora trovat… - annaros70527446 : @matteorenzi Migranti, primi sbarchi del 2020 in Sardegna: 38 algerini soccorsi nella zona del Sulcis Non ancora tr… -