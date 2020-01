M5s, il gruppo Fioramonti spina nel fianco (Di venerdì 3 gennaio 2020) La scissione tra i 5 stelle è sempre una cosa grave, ma non è mai seria. Lo sfaldamento, dal lontano 2013, avviene capillarmente, un lento stillicidio di singolarità deluse, travolte da ambizione, profondamente critiche che hanno mollato la baracca alla chetichella. Dopo il clamoroso caso di Grassi, Lucidi e Urraro che al Senato hanno abbandonato il Movimento accolti a braccia aperte dalla Lega, tocca alla Camera registrare due addii in contemporanea. Quelli di Nunzio Angiola e di Gianluca Rospi, che hanno fatto ciao con la mano puntando l’indice contro il “verticismo” e la “scarsa attenzione alla collegialità e ai parlamentari”. E a Montecitorio la storia non è finita, con il ribollire di chat e incontri tra gli uomini più vicini all’ex ministro Lorenzo Fioramonti, destinato a non rimanere solo dopo il suo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

fattoquotidiano : Paragone: “Nessuna scissione con Di Battista e non andrò nella Lega. Mi dovranno buttare fuori dal gruppo M5s, mia… - Corriere : M5S, espulso il dissidente Gianluigi Paragone: «Ha votato contro le direttive del gruppo» - Giobegood : RT @m_spagna: TRA LE ALTRE COSE: “l'onorevole tarantino, in ritardo di 3 mesi con le restituzioni, Il collega lucano, 'moroso' di 4 mensi… -