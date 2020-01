Inter, Oriali: «Speriamo di allargare l’organico a gennaio» (Di venerdì 3 gennaio 2020) In attesa del ritorno in campo dell’Inter – lunedì 6 gennaio contro il Napoli –, il First Team Technical Manager del club, Gabriele Oriali, ha raccontato le sue sensazioni in nerazzurro dal suo ritorno ad oggi ai microfoni di Sky Sport e SportMediaset. «Io sono davvero felice di essere qui, perché per me è stato … L'articolo Inter, Oriali: «Speriamo di allargare l’organico a gennaio» Leggi la notizia su calcioefinanza

Inter : ??? | INTERVISTA #Oriali: 'Con l'Inter un legame fortissimo. Il lavoro da fare è ancora tanto, il percorso fino ad… - Andre_Inter4 : RT @Inter: ??? | INTERVISTA #Oriali: 'Con l'Inter un legame fortissimo. Il lavoro da fare è ancora tanto, il percorso fino ad oggi è stato… - cmdotcom : #Oriali: 'L'#Inter è la mia vita. #Conte un fuoriclasse, simo oltre le aspettative. #Ibrahimovic? Felice che sia to… -