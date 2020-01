Il 2020 potrebbe essere l'anno in cui tornano di moda i cappelli (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Un cappello è essenziale per completare l'outfit. E' il miglior modo per esprimere la tua personalità”. Lo scriveva Christian Dior nel 1954 e a sessantasei anni di distanza il dogma modaiolo vergato nel suo “The little dictionary of fashion” continua ad essere inattaccabile. Lo dicono i dati finanziari, con le aziende italiane dei cappelli immuni dalla crisi (fatturato stabile a 161 milioni nei primi nove mesi del 2019, importazioni e soprattutto esportazioni in crescita) e lo suggeriscono anche certe immagini scolpite nell'anno che ci siamo lasciati alle spalle: da un Brad Pitt da urlo sormontato da coppola al Festival di Venezia a Giorgia Meloni che si è eccezionalmente piegata al rosso per il berretto di lana della foto capodannesca su Instagram, passando per il sindaco di Milano Beppe Sala con il cappellino da Babbo Natale negli auguri in stile giocatore di curling, il ... Leggi la notizia su agi

AIRC_it : ??Avete già preparato la lista dei buoni propositi per il 2020? Se non l'avete ancora fatto potrebbe essere un ottim… - Eurosport_IT : Potrebbe già finire l'esperienza di João Cancelo al Manchester City? ?? Pep Guardiola mette alle strette l'ex Inter… - Brandolf11 : RT @danmatt65: La #Meloni potrebbe essere tra i #personaggi più #influenti del 2020, sicuramente insieme a quel delinquente di #Erdogan. Be… -