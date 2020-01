E-book, la collaborazione tra Ibs e Vodafone conferma che anche l’Italia è pronta (Di venerdì 3 gennaio 2020) Poco prima di Natale, un regalo di Vodafone mi ha confermato che anche in Italia i tempi sono maturi per l’e-book. Di cosa sto parlando? Semplice, ogni venerdì Vodafone fa un regalo ai suoi abbonati e io ho ricevuto la possibilità di scaricare gratis un e-book da Ibs. Ovviamente ho attivato subito la procedura. L’operazione non è stata particolarmente difficile, basta seguire le indicazioni. Il cliente riceve l’sms di Vodafone che comunica la proposta/regalo, richiede il codice offerta, approda dalla sua app su una pagina di Ibs dove può scegliere il suo e-book in una rosa di titoli, nel mio caso erano cinque. Il libro digitale è leggibile da pc, smartphone, tablet, e-reader. Naturalmente ho subito cercato di saperne di più dall’operatore telefonico e dal portale di vendita online. Col primo niente da fare, bocche rigorosamente cucite; mentre da Ibs ho avuto qualche informazione. La ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

