DemA in affanno verso le Regionali, la Clemente si sfila e punta a San Giacomo (Di venerdì 3 gennaio 2020) L'Assessora ai giovani non dovrebbe correre alle Regionali puntando direttamente alla candidatura a Sindaco nel 2021. Per il ruolo di candidato governatore si chiama fuori il presidente di Gesco Sergio D'Angelo, mentre resta sul campo il nome di Raffaele Del Giudice. Tentennamenti ad accettare la candidatura in una coalizione che correrebbe contro Vincenzo De Luca anche da parte di Gabriele Mundo e di diversi consiglieri della Città Metropolitana. Sicuri in lista Borriello, Capasso, Pace e Marrazzo. Sinistra Italia e Articolo 1 si muovono su strade diverse tra De Magistris e il governatore uscente, con i primi che puntano sul nome di Tonino Scala. Leggi la notizia su napoli.fanpage

