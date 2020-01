Decisione clamorosa nel mondo del calcio, Federazione esonera tutti i ct delle Nazionali [NOME e DETTAGLI] (Di venerdì 3 gennaio 2020) Rivoluzione Ghana. La Federazione ha licenziato con una mossa a sorpresa tutti i tecnici delle Nazionali, da quelli in prima squadra fino alle giovanili. In tutto sono stati cacciati nove ct. In una nota la federcalcio ghanese ha annunciato di aver “sciolto le Nazionali con effetto immediato” ringraziando “tutti gli allenatori e i loro staff per il contributo offerto”. Nessuna motivazione in merito a questa Decisione è stata svelata. Che fine ha fatto Stephen Appiah? Mr “E io non pago”, la vita di un evasore che ha rischiato anche di morire La ‘tabula rasa’ arriva a pochi mesi dalla nuova dirigenza federale che vede adesso Kurt Okraku come presidente e che si è insediato dopo la fine del commissariamento della Federcalcio per le accuse di corruzione. Tra gli esonerati figurano anche Kwesi Appiah, licenziato per la seconda volta, che ha pagato la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

