Concorsi pubblici 2020: tutti i bandi per Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Forze Armate (Di venerdì 3 gennaio 2020) Come previsto dalla Legge di Bilancio 2019, i Concorsi pubblici per Forze di Polizia e Forze Armate per il triennio a venire saranno numerosi. Il Governo ha infatti autorizzato un piano di assunzioni straordinarie per incrementare i servizi di prevenzione e sicurezza. Vediamo assieme i Concorsi più rilevanti per: Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco ed Esercito. Rimani aggiornato con lo speciale Concorsi pubblici Concorsi pubblici 2020: ammissione ai corsi delle Accademie delle Forze Armate Nella Gazzetta Ufficiale n.102 del 27 Dicembre 2019 è stato pubblicato il bando per l’ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze armate per l’anno accademico 2020-2021. Leggi il bando Invio domanda La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2020 seguendo la procedura di registrazione e ... Leggi la notizia su leggioggi

