Che cosa sappiamo dell'aggressione con coltello a Villejuif (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un uomo armato di coltello ha pugnalato alcuni passanti a Villejuif, vicino a Parigi, prima di essere ucciso dalla polizia. Una delle tre persone aggredite è morta in seguito alle ferite riportate. L'attacco è avvenuto intorno alle 14 nel parco Hautes-Bruyères del comune francese nella Valle della M Leggi la notizia su ilfoglio

borghi_claudio : Oh ma se 'sto deficit è una cosa tanto brutta gli stati saranno tutti in surplus che è tanto bello no? Ah no? - ricpuglisi : Questo consiglia Salvini. Che cosa potrà mai andare male? - MarcoMoriniTW : Il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. Quante cose inaspettate succederanno, quante cose non possiamo nemmeno… -