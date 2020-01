Calciomercato Napoli, bloccato Boga per giugno: le ultime (Di venerdì 3 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, bloccato Boga per giugno: le ultime Giuntoli si porta avanti e oltre ad occuparsi dei nuovi arrivi del mercato invernale sta valutando anche gli acquisti della prossima estate, quando al San Paolo potrebbe arrivare Jeremie Boga secondo l’edizione odierna de Il Mattino . In questi giorni sono state poste le basi per l’operazione che potrebbe portare l’ex Chelsea in azzurro a partire dal prossimo giugno Ti potrebbe interessare: VIDEO – Auriemma fa il punto sul mercato azzurro: affare Lobotka, scambio De Sciglio-Hysaj Mercato Napoli: interesse per Vertonghen del Tottenham Soumarè – Offerta monstre del Napoli per il talento del Lilla Ti potrebbe interessare anche: Altri avvisi garanzia ai pastori sardi Dai Ferragnez a Dubai ai Totti alle Maldive, quanto costano le vacanze di Capodanno dei vip Ilaria Teolis criticata per il seno rifatto: “Mai contraria alla ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, giornata importante per il futuro di #Lobotka Gli aggiornamenti ?? - DiMarzio : #Napoli, continua la trattativa con il #Celtavigo per #Lobotka Incontro in programma fra i due club ?? - DiMarzio : #Napoli, obiettivo #Lobotka ?? A Madrid l'incontro con il #Celtavigo -